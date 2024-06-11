В Уфе кардиохирурги впервые вживили пациенту 3D-стент-графт

В Уфе впервые хирурги кардиоцентра провели операцию с применением 3D-технологий, рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациент – 76-летний мужчина с аневризмой аорты. Из-за того, что артерия имела анатомическую особенность, пришлось создавать 3D-модель искусственного сосуда и распечатывать его на 3D-принтере в лаборатории БГМУ. Потом напечатанный сосуд прочистили ультразвуком и простерилизовали.