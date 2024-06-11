В Уфе прошли сразу два турнира по теннису

Мероприятия длились всю неделю. Спортсмены до 19 лет участвовали в первенстве республики, а до 13 – в городском первенстве. Всего на уфимских кортах выступили представители 20 городов, а это более 120 атлетов.

Матчи проходили не по олимпийской системе, а в соответствии с рейтингом. Чтобы сильнейшие теннисисты встретились в финале турнира, первых сеянных согласно таблице развели по сетке. Так, фаворит чемпионата, кандидат в мастера спорта Кирилл Каленник приехал в Уфу специально, чтобы выступить на республиканском соревновании. Ранее он победил на всероссийском турнире в Альметьевске, а сразу по окончании первенства Башкортостана отправится на международный турнир в Казахстан.