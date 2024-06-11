В Башкирии назвали первых мультибалльников по ЕГЭ

Первые мультибаллники по ЕГЭ живут в Бирске. О них в своем телеграм-канале рассказал министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

Это ученица лицея Анна Ахмадеева и ученик школы № 8 Мунир Гильманшин. Оба выпускника получили на ЕГЭ по математике и химии по 100 баллов.

Глава ведомства также отметил, что в этом году ЕГЭ по русскому языку сдавало более 14 тысяч школьников. Из них 100 баллов набрали 11 человек, 81 балл и выше – 2728 человек.

ЕГЭ по профильной математике сдавали порядка 7,7 тысячи выпускников, из которых 31 человек набрал 100 баллов, а 81 балл и выше – 1324 человека.