В Уфе на стройплощадке упала люлька с людьми

В Уфе на строящемся объекте по улице Менделеева с высоты 5 этажа упал фасадный подъемник.
По информации МЧС по Башкирии, на месте происшествия обнаружены двое мужчин без признаков жизни. Еще двое рабочих получили серьезные травмы. Позже стало известно, что третий рабочий погиб от полученных травм по прибытию в больницу. По данному факту прокуратура проводит проверку.
Пострадавшие госпитализированы, причина происшествия устанавливается, уточнили в ведомстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель троих работников. Сейчас назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы и руководство организации-подрядчика.
Фото: телеграм-канал МЧС по РБ