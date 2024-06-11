В Уфе на стройплощадке упала люлька с людьми

В Уфе на строящемся объекте по улице Менделеева с высоты 5 этажа упал фасадный подъемник.

По информации МЧС по Башкирии, на месте происшествия обнаружены двое мужчин без признаков жизни. Еще двое рабочих получили серьезные травмы. Позже стало известно, что третий рабочий погиб от полученных травм по прибытию в больницу. По данному факту прокуратура проводит проверку.