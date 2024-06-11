18 спортсменов из Башкирии выступят на Спортивных играх стран БРИКС в Казани

18 спортсменов из Башкортостана выступят в составе сборной России на Спортивных играх стран БРИКС в Казани. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 12 по 13 июня. В течение 12 дней порядка 5000 спортсменов будут выявлять сильнейших в 27 видах спорта.