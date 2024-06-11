В Башкирии открылся мобильный интерактивный музей «Юрта»

Это проект, направленный на формирование и укрепление традиционных культурно-исторических ценностей школьников через живое соприкосновение с бытом древних башкир. Все экспонаты внутри музея расположены согласно канонам традиционного кочевого быта и выставлены в свободном доступе для посетителей.

В «Юрте» можно детально ознакомиться с переносным жилищем башкир с войлочным покрытием и исторической одеждой. Музей расположен в парке имени Гагарина. Проект ранее победил в конкурсе Фонда Президентских грантов.

Помимо просмотра экспонатов, в «Юрте» будет предусмотрена программа групповых экскурсий для школьников: квесты на знание башкирского быта, мастер-классы по древним обрядам, по сбору национальных украшений, игры и стрельба из лука.