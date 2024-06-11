Жителя Башкирии обвинили в смертельном избиении экс-супруги

10 июня девушка встретилась с 33-летним бывшим супругом, чтобы обсудить порядок его общения с их совместным ребёнком. В автомобиле между ними произошла ссора. Мужчина серьёзно избил женщину. Он нанёс ей удары кулаками по голове и другим частям тела. Когда мужчина заметил, что бывшая супруга не подаёт признаков жизни, он направился в больницу. В дороге его остановили стражи порядка.