25 проектов из Башкирии получат грантовую поддержку Президента России

Победителями признаны 1189 проектов на общую сумму более 5,6 млрд рублей. Среди победителей достойное место занимает Республика Башкортостан, которая по итогам конкурса вошла в первую десятку. 25 проектов из Башкортостана признаны победителями, они получат грантовую поддержку на общую сумму более 21 миллион рублей – это и детские фестивали, семейные академии чтения, театральные и кинопроекты, образовательные и наставнические проекты, различные стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Лилия Гумерова, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив