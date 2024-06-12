25 проектов из Башкирии получат грантовую поддержку Президента России

Башкирия вошла в ТОП-10 по количеству победителей конкурса грантов Президента России в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Об этом сообщила Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив Лилия Гумерова.
Она приняла участие в заседании по подведению итогов второго грантового конкурса текущего года, и отметила, что в этом году грантовую поддержку получат 25 проектов из нашего региона. Всего 89 регионов страны получат грантовую поддержку в 2024 году.
Фото: Лилия Гумерова, Vk