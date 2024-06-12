25 проектов из Башкирии получат грантовую поддержку Президента России

Башкирия вошла в ТОП-10 по количеству победителей конкурса грантов Президента России в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Об этом сообщила Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив Лилия Гумерова.  

Фото №1 - 25 проектов из Башкирии получат грантовую поддержку Президента России

Она приняла участие в заседании по подведению итогов второго грантового конкурса текущего года, и отметила, что в этом году грантовую поддержку получат 25 проектов из нашего региона. Всего 89 регионов страны получат грантовую поддержку в 2024 году.

Победителями признаны 1189 проектов на общую сумму более 5,6 млрд рублей. Среди победителей достойное место занимает Республика Башкортостан, которая по итогам конкурса вошла в первую десятку. 25 проектов из Башкортостана признаны победителями, они получат грантовую поддержку на общую сумму более 21 миллион рублей – это и детские фестивали, семейные академии чтения, театральные и кинопроекты, образовательные и наставнические проекты, различные стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий. 

Лилия Гумерова, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Лилия Гумерова, Vk

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