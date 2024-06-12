Глава государства Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днем России

Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днем России. На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убеждён, что, сохраняя связь времён и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьёмся поставленных целей, преодолеем любые испытания. Желаю Вам успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации