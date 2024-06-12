Уфимские спасатели помогли тонущему индийцу

Накануне вечером сотрудники Управления гражданской защиты Уфы спасли тонущего молодого человека.
Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели находились на дежурстве на пляже «Солнечный». Внезапно они увидели, что человека уносит течением и он уже начал тонуть. Спасатели помогли ему подняться на катер и доставили на берег.
Как выяснилось, у 20-летнего парня из Индии во время купания свело ноги. Поэтому вернуться на берег самостоятельно он не смог. От медпомощи он отказался, отметили в ведомстве.