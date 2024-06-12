Глава Башкирии принял участие в праздничных церемониях возложения цветов

Сегодня, 12 июня, Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню России, Дню города Уфы, а также 270-й годовщине со дня рождения народного поэта и национального героя республики Салавата Юлаева.

Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в праздничных церемониях возложения цветов

Руководитель региона возложил цветы к Монументу Дружбы, который был возведен в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства, а также к стеле «Уфа – город трудовой доблести».

В церемонии также принимали участие депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии, члены правительства республики, представители министерств и ведомств, столичной администрации, а также представители общественных организаций и почетные жители Уфы.  

Мы живем в переломное время. Ученые когда-нибудь обязательно напишут о нем, расскажут, как тяжело было нашей стране отстаивать право на свое существование. И все мы – участники этих событий. Поэтому День России всегда отмечаем с особым чувством. Каждый раз, когда я прихожу к Монументу Дружбы, всегда восхищаюсь мудростью наших предков. Более 460 лет назад они приняли решение войти в состав Российского государства, и с тех пор мы все вместе живем на одной земле. При этом мы сохранили свою идентичность, национальное сознание, язык, культуру, традиции, самобытность, уникальную картину мира. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: пресс-служба Главы Башкирии

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