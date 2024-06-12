Глава Башкирии принял участие в праздничных церемониях возложения цветов

Мы живем в переломное время. Ученые когда-нибудь обязательно напишут о нем, расскажут, как тяжело было нашей стране отстаивать право на свое существование. И все мы – участники этих событий. Поэтому День России всегда отмечаем с особым чувством. Каждый раз, когда я прихожу к Монументу Дружбы, всегда восхищаюсь мудростью наших предков. Более 460 лет назад они приняли решение войти в состав Российского государства, и с тех пор мы все вместе живем на одной земле. При этом мы сохранили свою идентичность, национальное сознание, язык, культуру, традиции, самобытность, уникальную картину мира.

Радий Хабиров, Глава Башкирии