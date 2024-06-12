Глава Башкирии принял участие в праздничных церемониях возложения цветов

Сегодня, 12 июня, Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню России, Дню города Уфы, а также 270-й годовщине со дня рождения народного поэта и национального героя республики Салавата Юлаева.
Руководитель региона возложил цветы к Монументу Дружбы, который был возведен в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства, а также к стеле «Уфа – город трудовой доблести».
В церемонии также принимали участие депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии, члены правительства республики, представители министерств и ведомств, столичной администрации, а также представители общественных организаций и почетные жители Уфы.
Фото: пресс-служба Главы Башкирии