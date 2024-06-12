Уфа в День России отметила тройной праздник

И здесь мы, на мой взгляд, я сам предвкушаю, мы этот процесс начали. Сам я уже туда не ездил где-то месяца четыре, но мы на родине, в Тикеево, где деревня Салавата Юлаева была, мы сделали такой туристический центр. Но главное не в этом – мы там все-таки воссоздали атмосферу того времени, попытались и какие-то смыслы заложить, где проходило детство, юность его. Это будет наша дань памяти нашему национальному герою. Мне кажется, это будет привлекать людей, молодёжь будет приезжать туда. Здесь мы тоже, на мой взгляд, неплохо поработали. В это воскресенье мы, дай бог это всё откроем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан