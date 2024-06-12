Уфа в День России отметила тройной праздник

Уфа отмечает сразу несколько значимых праздников: День России, 450-летие со дня основания города и 270-летие со дня рождения национального героя Салавата Юлаева. Основные торжественные мероприятия к юбилею состоятся в конце августа. А сегодня празднование памятной даты началось с возложения цветов к Монументу Дружбы. Участие в торжественной церемонии принял и Глава Башкортостана. После этого Радий Хабиров почтил память национального героя республики.
Пышная корзина из красных роз от главы республики ко Дню России. Именно Монумент Дружбы, возведённый в честь 400-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства, является главным символом братских отношений русского и башкирского народов.
День России – один из самых молодых государственных праздников в стране. Связан он с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Именно этот документ провозгласил начало становления новой российской государственности.
День России, 450-летие основания Уфимской крепости и 270-я годовщина со дня рождения Салавата Юлаева. Сразу три памятные даты в один день. Основной площадкой празднования стала территория перед Конгресс-холлом «Торатау». Перед участием в торжествах глава республики возложил цветы к памятнику национальному герою республики. Кстати, на этой неделе на малой родине Салавата запланированы масштабные мероприятия.
Такие туристические уголки позволяют ещё больше привлечь в республику гостей из других регионов. Немало их было и на праздничной площадке перед Конгресс-холлом. Уфа становится по-настоящему туристическим городом России. Здесь можно полностью погрузиться в атмосферу национального колорита, отмечали сегодня гости, приехавшие в Уфу на праздник. Не только башкирскую культуру, традиции и обычаи постарались показать организаторы – на площади развернули большой борцовский ковёр. Здесь прошел открытый турнир по борьбе куреш, на кубок администрации города Уфы.
На состязание приехали около 100 лучших борцов со всей республики. Турнир открытый, участие принимали и спортсмены из других регионов России. Абсолютному победителю подготовили два приза: традиционно барана и денежное вознаграждение, сумма которого символизирует юбилей города Уфы, правда, добавили еще три нуля – 450 тысяч рублей.