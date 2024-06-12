В Уфе в честь 450-летия города проводятся однодневные экскурсии

Однодневные экскурсии по памятным местам Уфы, приуроченные к 450-летию столицы Башкортостана. Проект «Уфа РяДом», победивший в конкурсе грантов главы администрации города, организовывает выезд по памятникам архитектуры и интересным местам с финальным чаепитием с известными личностями.

Сегодня в пространстве «РяДом» спикеры рассказали жителям и гостям города о знаменитых людях и событиях Уфы. Проект реализован благотворительным фондом «Территория счастья».

С начала реализации проекта уже было проведено три встречи: «Башкирские каникулы», «Из истории жизни города Уфы» и «Дискуссия о людях и событиях, которые меняют столицу». В мероприятиях приняли участие школьники, студенты и представители «серебряного» возраста.