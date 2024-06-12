В Уфу с гастролями приехали артисты Большого театра

В праздничный день на сцене Башкирского театра оперы и балета лучшие голоса страны и музыкальные виртуозы представили гала-концерт. Артисты исполнили шедевры русского и мирового вокального искусства. Мы узнали, как проходила репетиция.

Если все остальные солисты Большого театра в Уфе на гастролях, то Гузель Шарипова здесь дома. Артистка, выступающая сейчас на ведущих сценах страны, родом из Бакалов. Её творческий путь начался с Уфимского училища искусств. И в зале будут сидеть особенные для неё зрители.

У артистов всего несколько часов, чтобы адаптироваться к новой сцене, привыкнуть к акустике. Но для одного из самых гастролирующих музыкальных коллективов страны это не проблема.

Приезд Большого театра в Уфу стал возвращением на родину еще для одного артиста. Адик Фаткуллин родился в Кигинском районе, его первыми педагогами стали учителя Школы музыкальных воспитанников, ныне РГИ имени Газиза Альмухаметова.

Считанные минуты до выхода на сцену. Музыканты до последнего настраиваются перед выступлением. И соблюдают приметы перед выходам на сцену.

Кажется, они способны одним лишь звучанием голоса поднять зрителей с кресел. Зал зачарованно ловит каждую ноту, каждое слово. Солистка Большого театра Анна Нечаева уже не в первый раз завораживает уфимскую публику.