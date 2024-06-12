В Уфе прошёл второй этап фестиваля по водному туризму «450 вёсел»

Заплыв по реке Белой в праздничный день. В Уфе прошёл второй этап фестиваля «450 вёсел». Это традиционный фестиваль по водному туризму «Весеннее ралли», который был переименован в честь юбилея столицы. Сегодня участники стартовали у пляжа «Солнечный» и финишировали в микрорайоне Затон.
Любители водного туризма готовят своё плавательное средство за несколько минут до старта. Для многих это как дополнительная разминка, ведь на воде нужно будет провести много времени. Сплавляются на разных судах, среди них – катамараны, каяки, байдарки, рафты и сапсерфы. Последние становятся всё популярнее, на этом этапе на сапах стартовали сразу 70 участников.
Самое яркое судно – лодка-дракон, это большое 20-местное каноэ с головой дракона и хвостом. В носовой части лодки сидит барабанщик, который бьёт в большой барабан, задавая ритм гребцам. В Уфе развивается и это направление, а наши спортсмены входят в состав сборной Башкортостана, выезжают на соревнования.
Первый этап прошёл 21 апреля, тогда участники проплыли от пляжа «Сипайловское Сочи» до Монумента Дружбы, сейчас маршрут сократился почти в два раза из-за слишком жаркой погоды и составил десять километров. Сплавляются как любители, так и профессионалы. В последнее время интерес к водному туризму у жителей нашей республики растёт, во многом потому что появляются частные клубы прокатов.
Заключительный третий этап фестиваля водного туризма «450 вёсел» планируется провести 6 октября. Стартовать участники будут от стадиона «Водник» в Затоне, а финишировать – у спорткомплекса «Биатлон».