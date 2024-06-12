В Уфе прошёл второй этап фестиваля по водному туризму «450 вёсел»

Заплыв по реке Белой в праздничный день. В Уфе прошёл второй этап фестиваля «450 вёсел». Это традиционный фестиваль по водному туризму «Весеннее ралли», который был переименован в честь юбилея столицы. Сегодня участники стартовали у пляжа «Солнечный» и финишировали в микрорайоне Затон.

Любители водного туризма готовят своё плавательное средство за несколько минут до старта. Для многих это как дополнительная разминка, ведь на воде нужно будет провести много времени. Сплавляются на разных судах, среди них – катамараны, каяки, байдарки, рафты и сапсерфы. Последние становятся всё популярнее, на этом этапе на сапах стартовали сразу 70 участников.

Папа – детский тренер по гребному слалому, соответственно, всю жизнь ходил в походы, как-то это всё зародилось. Я ушел в более коммерческое мероприятие, занимаюсь сапбордингом. Это из семьи. Леонид Фёдоров, участник фестиваля «450 вёсел»

Самое яркое судно – лодка-дракон, это большое 20-местное каноэ с головой дракона и хвостом. В носовой части лодки сидит барабанщик, который бьёт в большой барабан, задавая ритм гребцам. В Уфе развивается и это направление, а наши спортсмены входят в состав сборной Башкортостана, выезжают на соревнования.

Мы были недавно на чемпионате России, завоевали третьи места, отобрались на международные соревнования «Кубок Доброй Воли». Самое главное – командный дух, показать, какие молодцы. По времени не знаю, но точно показать свой результат, на что способны. Анастасия Самойлова, участница фестиваля «450 вёсел»

Первый этап прошёл 21 апреля, тогда участники проплыли от пляжа «Сипайловское Сочи» до Монумента Дружбы, сейчас маршрут сократился почти в два раза из-за слишком жаркой погоды и составил десять километров. Сплавляются как любители, так и профессионалы. В последнее время интерес к водному туризму у жителей нашей республики растёт, во многом потому что появляются частные клубы прокатов.

Основная особенность – проводим в три этапа, продлили удовольствие для всех участников, тем самым посмотрим, насколько это востребованно, мы видим, есть как постоянные, так и новые, даже гости из соседних регионов. Никита Щемелинин, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Уфы