Стали известны подробности гибели строителей в Уфе

Гострудинспекция Башкирии продолжает расследовать несчастный случай, который произошёл в Уфе.

Напомним, 11 июня при строительстве административно-жилого комплекса на территории улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской с высоты пятого этажа сорвалась строительная люлька. В инциденте погибли рабочие двух строительных организаций.