Стали известны подробности гибели строителей в Уфе

Гострудинспекция Башкирии продолжает расследовать несчастный случай, который произошёл в Уфе.
Напомним, 11 июня при строительстве административно-жилого комплекса на территории улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской с высоты пятого этажа сорвалась строительная люлька. В инциденте погибли рабочие двух строительных организаций.
На месте происшествия погибли 46-летний монтажник и 23-летний мастер строительно-монтажных работ. В больнице скончался 32-летний рабочий. Был госпитализирован с тяжёлой травмой 31-летний мастер.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
Фото: МЧС по РБ.