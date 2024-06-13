Стали известны подробности гибели строителей в Уфе

Гострудинспекция Башкирии продолжает расследовать несчастный случай, который произошёл в Уфе.

Фото №1 - Стали известны подробности гибели строителей в Уфе

Напомним, 11 июня при строительстве административно-жилого комплекса на территории улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской с высоты пятого этажа сорвалась строительная люлька. В инциденте погибли рабочие двух строительных организаций.

На месте происшествия погибли 46-летний монтажник и 23-летний мастер строительно-монтажных работ. В больнице скончался 32-летний рабочий. Был госпитализирован с тяжёлой травмой 31-летний мастер.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Фото: МЧС по РБ. 

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