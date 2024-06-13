Стало известно о состоянии рабочего, выжившего при падении люльки в Уфе

В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о самочувствии рабочего, который выжил при падении люльки с высоты 7 этажа на стройплощадке в Уфе.

Медики сообщают о том, что мужчина до сих пор находится в больнице скорой медпомощи в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Напомним, трагический случай произошел 11 июня на одном из строящихся объектов столицы. Рабочие находились в люльке и занимались монтажом утеплителя. Платформа сорвалась и рухнула с высоты. Погибли трое: двое на месте, еще один в приемном отделении больницы.