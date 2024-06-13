В Уфе открылся новый филиал Федерации шахмат Башкирии

В Уфе открылся филиал шахматной федерации республики. Теперь он появился в микрорайоне Черниковка. Это не первое отделение в столице Башкортостана. Аналогичные филиалы уже есть в Деме и Инорсе.

В следующем году планируется открытие в Зеленой роще. Подобный формат позволяет привлечь детей и взрослых, которые живут поблизости. Помогают учиться тренеры. К примеру, во вновь открывшемся отделении будет работать опытный наставник Владимир Пензин. В Башкортостане шахматами могут заниматься не только дети, но и взрослые, а также ветераны.