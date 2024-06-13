В Уфе вандалы сожгли боксерскую грушу

Около смотровой площадки на Каменную переправу силами района и при поддержке депутатов была обустроена спортивная площадка с турниковым комплексом и боксерской грушей. Но, к сожалению, у кого-то поднялась рука распотрошить и сжечь грушу! Спасибо нашим неравнодушным жителям, которые прислали видео об акте вандализма.

Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района г. Уфы