В Уфе вандалы сожгли боксерскую грушу

Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов рассказал об очередном акте вандализма.

Фото №1 - В Уфе вандалы сожгли боксерскую грушу

На велопешеходном маршруте «Уфимское ожерелье» неизвестные распотрошили и сожгли боксерскую грушу, которая была установлена на спортивной площадке.

Около смотровой площадки на Каменную переправу силами района и при поддержке депутатов была обустроена спортивная площадка с турниковым комплексом и боксерской грушей. Но, к сожалению, у кого-то поднялась рука распотрошить и сжечь грушу! Спасибо нашим неравнодушным жителям, которые прислали видео об акте вандализма.

Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района г. Уфы 

Правоохранители ведут поиски хулиганов.

Фото: администрация Кировского района г. Уфы.

Волна
Пенальти