В Иглинском районе прошёл сабантуй

На празднике плуга в шести национальных двориках представили культуры народов: башкирскую, русскую, татарскую, белорусскую, чувашскую и латышскую. В установленных торговых рядах можно было насладиться мороженым от башкирских производителей, попробовать лимоны и папайю, выращенные в Уфимском лимонарии, а также приобрести живые цветы от иглинских цветоводов.

Наградили и лучших земледельцев, которые, несмотря на сложные погодные условия этого года, успешно завершили посевную кампанию. Семейные старты, национальные игры и спортивные соревнования, фестиваль красок для молодёжи, праздничный концерт – далеко не весь перечень культурно-спортивных мероприятий, предложенных гостям и жителям райцентра Иглино. Одним из зрелищных стал мастер-класс по приготовлению брендового блюда – «Иглинского медовика». А вместо конных скачек – авиашоу над облаками. Его организовали пилоты башкирского аэродрома «Первушино».