В Уфе чествовали работников социальной сферы

Радий Хабиров вручил государственные награды профессионалам своего дела. Самое главное в их труде — любить людей, ведь от компетентности соцработника зависит качество жизни подопечных. Также в колонном зале сегодня поздравили победителей конкурса на лучший социальный ролик.

Скромные, простые — придя в эту профессию, многие остаются надолго. Отзывчивое сердце — одно из главных качеств соцработника. Сферу чаще выбирают женщины, поэтому сегодня на церемонии много цветов. Радий Хабиров поздравил находящихся в зале с профессиональным праздником и поблагодарил за благородный труд.

Поддержка участников специальной военной операции, инвалидов и особенных детей, активное долголетие пожилых людей во многом зависят от чуткости, милосердия, ответственности и добросовестного труда более 11 тысяч работников системы социальной защиты населения нашей республики. Нужно признать, что за последние годы объемы вашего труда выросли кратно. Вы успешно внедряете новые формы работы с тысячами семей. Привлекаете к работе на рынке социальных услуг негосударственные организации. Способствуете улучшению ситуации на рынке труда. Более миллиона жителей республики, в том числе свыше 309 тыс. семей с детьми, получают меры социальной поддержки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Социальной сфере в регионе уделяется большое внимание. Впервые республика вошла в десятку регионов-лидеров федерального рейтинга рынка труда. Удалось удержать безработицу на рекордно низком уровне за последние 30 лет. Столько же работает с детьми-сиротами Гульнара Нафикова — это была мечта ее детства. И даже после ухода подопечных в самостоятельную жизнь она продолжает с ними быть связи, становясь второй мамой.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе построен жилой корпус Благовещенского психоневрологического интерната. Это первая масштабная стройка за последние 10 лет. В этом году планируется ввести в строй дополнительный корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек». Работать с пожилыми тоже непросто, в связи с проведением СВО прибавились новые заботы — без умения быть многозадачным не обойтись.

Также сегодня наградили победителей республиканского конкурса, в котором приняли участие школьники и студенты. Они должны были снять ролики на темы, связанные с соцсферой, — наиболее креативные работы прошли в финал.