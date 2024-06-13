В Уфе чествовали работников социальной сферы

Радий Хабиров вручил государственные награды профессионалам своего дела. Самое главное в их труде — любить людей, ведь от компетентности соцработника зависит качество жизни подопечных. Также в колонном зале сегодня поздравили победителей конкурса на лучший социальный ролик.
Скромные, простые — придя в эту профессию, многие остаются надолго. Отзывчивое сердце — одно из главных качеств соцработника. Сферу чаще выбирают женщины, поэтому сегодня на церемонии много цветов. Радий Хабиров поздравил находящихся в зале с профессиональным праздником и поблагодарил за благородный труд.
Социальной сфере в регионе уделяется большое внимание. Впервые республика вошла в десятку регионов-лидеров федерального рейтинга рынка труда. Удалось удержать безработицу на рекордно низком уровне за последние 30 лет. Столько же работает с детьми-сиротами Гульнара Нафикова — это была мечта ее детства. И даже после ухода подопечных в самостоятельную жизнь она продолжает с ними быть связи, становясь второй мамой.
В рамках нацпроекта «Демография» в регионе построен жилой корпус Благовещенского психоневрологического интерната. Это первая масштабная стройка за последние 10 лет. В этом году планируется ввести в строй дополнительный корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек». Работать с пожилыми тоже непросто, в связи с проведением СВО прибавились новые заботы — без умения быть многозадачным не обойтись.
Также сегодня наградили победителей республиканского конкурса, в котором приняли участие школьники и студенты. Они должны были снять ролики на темы, связанные с соцсферой, — наиболее креативные работы прошли в финал.
Поощрили сегодня и сотрудников нашего телеканала за многолетний труд в освещении социальных тем. А совсем недавно на БСТ стартовал новый проект «Простые истории: жить, работать, любить». Передачу приурочили к Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.