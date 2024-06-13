В Стерлитамаке тренируют будущих чемпионов-дзюдоистов

Дзюдо – один из главных видов спорта в Стерлитамаке. Большой успех в этом и у детско-юношеского спортивного клуба единоборств «Олимп». Там занимаются дзюдо, самбо и общефизической подготовкой. Клуб возглавляет Светлана Нагаева – тренер с тридцатилетним стажем, судья международной категории и мастер спорта международного класса по дзюдо. Она действительно знает, как растить новых чемпионов.

Вот уже шесть лет Артур Нарынбаев не представляет свою жизнь без дзюдо. Парень пошёл по стопам отца, который занимал призовые места на чемпионатах СССР и России. Цель Артура — пробиться в сборную России по дзюдо или, для начала, в команду республики и порадовать отца. Недавно парень ездил на соревнования «Локо-дзюдо», получил незабываемый опыт схваток против иностранных спортсменов. Нарынбаев будет прогрессировать, ведь на тренировках к каждому спортсмену особый подход.

Я побывал у разных тренеров, каждый по-своему тренирует: кто-то просто показывает, и мы отрабатываем, кто-то следит тщательно и показывает, как правильнее сделать. Мне больше нравится с нынешним тренером Ильгизом, он всё хорошо объясняет, показывает, помогает. Артур Нарынбаев

Ведущий спортсмен в клубе единоборств «Олимп» — Евгения Мигунова. Девушка занимается и самбо, и дзюдо, но упор делает всё-таки на японское боевое искусство. Работают спортсмены по три раза в неделю, тренировки проходят по полтора часа.

Ездила в Ульяновск на ПФО, заняла третье место, ездила в Белорецк на первенство Башкирии, заняла первое место. Занимаюсь я пять лет, мне он очень нравится. Евгения Мигунова

Стерлитамак действительно может составить конкуренцию Уфе в дзюдо. Совсем недавно с гран-при из Грузии приехал воспитанник стерлитамакского дзюдо Карен Галстян, считающийся сильнейшим дзюдоистом в регионе. Такие результаты, безусловно, подстёгивают всех остальных, кто только стремится к тому, чтобы обрести известность на весь мир.

Выступаем на первенствах города, республики, наши спортсмены представляют на ПФО, оттуда попадают на первенство России, очень гордимся ими, столько вложено в них души и сил наставничества, когда завоевывают медали. Светлана Нагаева, директор детского юношеского спортивного клуба единоборств «Олимп»