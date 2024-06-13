В Башкирии за три дня утонули шесть человек

В МЧС по Башкирии сообщили, что за три дня в регионе утонули шесть человек. Все погибшие отдыхали на необорудованных для купания пляжах.

Фото №1 - В Башкирии за три дня утонули шесть человек

11 июня в деревне Юрак-Тау на озере Кажат 25-летний парень нырнул в воду и не вынырнул. Его тело нашли местные спасатели.

12 июня ночью в деревне Нижнелачентау на реке Белой 60-летний мужчина утонул на рыбалке. Очевидцы вытащили его тело.

Вечером того же дня в селе Утяганово на реке Белой 38-летний мужчина купался и утонул. Его тело ищут водолазы.

В селе Ивановка на местном пруду во время купания утонул 46-летний мужчина. Водолазы МЧС России нашли тело местного жителя.

17-летний подросток купался на Кармановском водохранилище и утонул. Его тело нашел местный житель утром 13 июня.

Также 13 июня в Благовещенске из реки Белой очевидцы вытащили тело 51-летнего мужчины. Причины трагедии устанавливаются.

Фото: МЧС по РБ. 

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