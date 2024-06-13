Стало известно имя еще одного кандидата на должность Главы Башкортостана

В Центральную избирательную комиссию республики документы подал Владимир Нагорный. Он выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Владимир Нагорный — уроженец посёлка Раевский Альшеевского района. Окончил Уфимский нефтяной институт, трудовую деятельность начал в научно-исследовательском институте промышленного строительства, затем перешёл на партийную работу. Сейчас Нагорный является председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсобрания республики.