Башкирские спортсмены отличились на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту

68 медалей привезли башкирские атлеты со всероссийских соревнований по роллер-спорту. Забеги проходили в Челябинской области. От республики там выступили 20 сборников.

Так начинается тренировка. Спортсмены раскатываются и готовятся к дистанционным гонкам на скорость. С соревнований в Челябинске башкирские сборники привезли 68 медалей.

Там прошли сразу три турнира: первенство Федерации роллер-спорта России — это неофициальные старты, в которых принимали участие самые младшие спортсмены до 10 лет и ветеранская категория 40+, а также первенство среди юношей не старше 19 лет. Наши атлеты участвовали во всех состязаниях на разных дистанциях.

Семилетняя Алиса Загураева — самая юная участница в составе башкирской команды. Она вернулась домой в статусе абсолютной чемпионки. И привезла 4 золотые медали. Помогла подготовка — девочка занимается тремя видами спорта: скалолазанием, шорт-треком и роллер-спортом.

Опытная Софья Мануйлова вернулась с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами. Три медали привез и Павел Белоусов. Он пропустил вперед представителя Башкортостана. А вот Матвей Чернов победил принципиального соперника. Выиграть уфимцу помогли погодные условия.

Труднее на соревнованиях по роллер-спорту пришлось Евгении Макаровой. Она занимается фристайлом — это катание на роликах с демонстрацией фигур и разных элементов или трюков. Спидскейтинг или гонки на скорость для нее — новая дисциплина, и здесь совсем другая нагрузка.