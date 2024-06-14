Синоптики представили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о том, какая погода ожидает жителей республики в ближайшие дни.

Согласно их данным, сегодня осадков не будет. Ветер южный умеренный, по югу региона возможны порывы до сильного. Днем будет жарко – от +30 до +35 градусов.

Завтра, 15 июня, синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Ночью осадков не ожидается. Ветер не изменит своего направления, но местами ожидается его шквалистое усиление. Ночью +17, +22, днем +30, +35 градусов.