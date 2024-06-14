В Уфе для медиков провели занятия респираторной школы

Занятие респираторной школы, посвященное проведению искусственной вентиляции легких для пациентов с дыхательной недостаточностью, состоялось в Уфе на базе городской клинической больницы №5. Помимо местных врачей, в обучении приняли участие специалисты паллиативной медицинской помощи, онкологи и пульмонологи из Нефтекамска, Стерлитамака и других городов Башкортостана.

За один день врачам передали новые знания: познакомили с последними достижениями респираторной поддержки и рассказали об использовании эффективных аппаратов.

Мы привезли с собой практически всю линейку оборудования, которая сейчас доступна в России и регионах для проведения респираторной поддержки нашим пациентам. Это аппараты неинвазивной вентиляции легких, для проведения масочной терапии, откашливатели, высокопоточная оксигенация.

Дмитрий Бузанов, специалист по респираторной поддержке, врач анестезиолог-реаниматолог,  г. Санкт-Петербург

Организатором респираторной школы выступил московский благотворительный фонд «Живи сейчас». Более десяти лет он оказывает помощь людям с нейромышечными заболеваниями и организует обучения для действующих врачей, медсестер и персонала по уходу. Занятия проходят в двух форматах – онлайн-курс и очная встреча. Ранее фонд проводил программу патронажной школы на базе Уфимского хосписа.

Так как потребность есть по всей России, мы стараемся в регионы, где такая потребность выше всего, приезжать и проводить очную программу. Потому что, конечно, очная не сравнится с онлайн. Кто-то день в день приехал, потому что из других городов. Настолько им, видимо, программа необходима, что не может не радовать. То есть мы не зря все это организуем.

Дарья Лысенко, координатор образовательных проектов благотворительного фонда «Живи сейчас»
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