В Уфе для медиков провели занятия респираторной школы

Так как потребность есть по всей России, мы стараемся в регионы, где такая потребность выше всего, приезжать и проводить очную программу. Потому что, конечно, очная не сравнится с онлайн. Кто-то день в день приехал, потому что из других городов. Настолько им, видимо, программа необходима, что не может не радовать. То есть мы не зря все это организуем.

Дарья Лысенко, координатор образовательных проектов благотворительного фонда «Живи сейчас»