В Уфе для медиков провели занятия респираторной школы

Занятие респираторной школы, посвященное проведению искусственной вентиляции легких для пациентов с дыхательной недостаточностью, состоялось в Уфе на базе городской клинической больницы №5. Помимо местных врачей, в обучении приняли участие специалисты паллиативной медицинской помощи, онкологи и пульмонологи из Нефтекамска, Стерлитамака и других городов Башкортостана.
За один день врачам передали новые знания: познакомили с последними достижениями респираторной поддержки и рассказали об использовании эффективных аппаратов.
Организатором респираторной школы выступил московский благотворительный фонд «Живи сейчас». Более десяти лет он оказывает помощь людям с нейромышечными заболеваниями и организует обучения для действующих врачей, медсестер и персонала по уходу. Занятия проходят в двух форматах – онлайн-курс и очная встреча. Ранее фонд проводил программу патронажной школы на базе Уфимского хосписа.