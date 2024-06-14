В Башкирии подросток катал пассажиров на крыше авто

В Белебеевском районе задержал 17-летнего водителя. Парень подверг опасности своих пассажиров.
Как сообщили в ГАИ республики, подросток катал пассажиров на крыше авто ВАЗ-2110. Машину парень взял у отца, пока его не было дома.
В отношении юного правонарушителя составлено два административных материала. Кроме этого, к административной ответственности привлечены и пассажиры автомобиля за нарушение ПДД. Собраны материалы для направления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Фото: ГАИ РБ.