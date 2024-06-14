В Уфе мужчина напал с ножом на нового знакомого

В Уфе 46-летнего местного жителя обвинили в жестоком убийстве и покушении на убийство.
Как сообщили в Следственном комитете региона, в апреле мужчина и его товарищ пришли в гости к новому знакомому, который проживал в Кузнецовском затоне. Они проводили вечер за распитием алкоголя. Вскоре гость схватил два кухонных ножа, вышел к знакомым на балкон и нанёс несколько ударов. 49-летний мужчина успел покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили тело ещё одной жертвы.
Напавший мужчина накинул на себя вещи, чтобы спрятаться от камер видеонаблюдения, избавился от мобильного телефона и ножей и попытался скрыться. Правоохранители нашли его в бане на территории садового участка в СНТ.
Причины нападения на товарищей мужчина не объяснил. Проводятся следственные действия.
Фото: СК РФ по РБ.