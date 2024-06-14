В Уфе мужчина напал с ножом на нового знакомого

Как сообщили в Следственном комитете региона, в апреле мужчина и его товарищ пришли в гости к новому знакомому, который проживал в Кузнецовском затоне. Они проводили вечер за распитием алкоголя. Вскоре гость схватил два кухонных ножа, вышел к знакомым на балкон и нанёс несколько ударов. 49-летний мужчина успел покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили тело ещё одной жертвы.