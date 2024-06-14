В Уфе впервые провели операцию ребенку с ДЦП, позволяющую встать на ноги

Операцию маленькому пациенту проводили врачи-нейрохирурги Республиканской детской клинической больницы. Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале, эта операция дает надежду на то, что ребенок с детским церебральным параличом в будущем сможет встать на ноги.

В настоящее время ребенок получает лечение в реабилитационном центре. После операции медики отмечают положительную динамику: существенное снижение патологического тонуса и сохранение мышечной силы в нижних конечностях.

По словам Айрата Рахматуллина, это дает основания ожидать, что в будущем он сможет вести активную жизнь.