В Уфе специалист Минздрава России провел обучение по оказанию первой помощи

«Готов к санитарной обороне» по-новому. Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Дмитрий Хубезов провел обучение по оказанию первой помощи, состоящее из теоретической и практической частей. В Башкортостане оно состоялось впервые – на базе уфимской 21-й больницы, в центре повышения квалификации.