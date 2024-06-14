В Уфе специалист Минздрава России провел обучение по оказанию первой помощи

«Готов к санитарной обороне» по-новому. Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Дмитрий Хубезов провел обучение по оказанию первой помощи, состоящее из теоретической и практической частей. В Башкортостане оно состоялось впервые – на базе уфимской 21-й больницы, в центре повышения квалификации.
Слушателями стали представители Российского красного креста, учебно-методического центра по чрезвычайным ситуациям, МВД, Госавтоинспекции, больниц и медицинских колледжей республики – все специалисты, обязанные грамотно оказывать первую помощь.
В большом зале центра отличившихся профессионалов своего дела наградили благодарственными письмами за личный вклад в развитие системы скорой помощи.