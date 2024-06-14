В Уфе проходят гастроли тетра Качалова из Казани

В Уфе проходят гастроли Казанского русского Большого драматического театра им. Качалова. Артисты представляют спектакли на сцене Русского драмтеатра. В гастрольной афише казанцев — хиты репертуара, пять постановок, которые с успехом были показаны не только в России, но и за рубежом.

В первый день гастролей актеры представили «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше. В спектакле в трагикомичном свете показана необходимость человека отстаивать свое право на счастье. К слову, в последний раз театр из Казани гостил в Уфе ровно 10 лет назад.