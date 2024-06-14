В Уфе прошел второй этап Международного чемпионата наездников

В Уфе прошел второй этап Международного чемпионата наездников стран Средиземного и Черного морей. Кроме этого, состоялись заезды имени Маршала Жукова, в честь Дня России и заезд «Отклик» и «Кипр», в котором соревнуются лошади трех и четырех лет орловской рысистой породы.

В матчевой встрече наездников «Башкортостан — Мальта» принимали участие восемь спортсменов. Первый этап этих соревнований прошел на Мальте в начале апреля. Лидером команды республики является Ксения Морозова. На сегодня она лучшая из российских наездников в личном зачете чемпионата.