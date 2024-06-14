В Башкирии неизвестный приставил нож к горлу женщины в подъезде

60-летняя женщины вышла из квартиры, чтобы выбросить мусор. Когда она вернулась обратно и достала ключи, чтобы открыть дверь, её за волосы схватил неизвестный. Он приставил к горлу уфимки нож и потребовал деньги. Женщина сказала, что с собой у неё ничего нет. Мужчина отбежал от уфимки на первый этаж, отрезал замок от чужого велосипеда и скрылся.