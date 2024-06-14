«Героическая история журналистики»: Радий Хабиров выступил на форуме «Медиайыйын»

Мы вместе. Под таким девизом в Уфе прошёл четвёртый «Медиайыйын». Его участниками стали журналисты, ответственные секретари, редакторы и руководители республиканских СМИ. Выступая перед представителями четвёртой власти, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что пишущее братство региона проявляет настоящее мужество и доблесть.

Первый «Медиайыйын» собрался ещё в ковидные годы. Тогда журналисты показывали жителям республики красную зону изнутри. Наряду с коллегами из других изданий корреспонденты телеканала БСТ подготовили десятки материалов оттуда, откуда не каждому инфицированному коронавирусом удалось выйти живым. Сейчас появилась новая категория — военные корреспонденты. И вновь они — на передовой.

В этот период у нас появилась совершенно новая категория журналистов — военкоры, которые выезжают непосредственно в зону боевых действий, рискуют своей жизнью и здоровьем, чтобы показать боевую работу наших военнослужащих. На мой взгляд, в истории Башкортостана такого раньше не было. Это настоящая героическая история журналистики нашей республики. Во время моей встречи с главными редакторами они попросили продумать возможные гарантии для наших военных корреспондентов в зоне СВО. Ряд решений мы уже приняли — это и суточные, и субсидирование до 2 млн рублей лечения в случае ранения. Конечно, нужно решить вопрос с правовым статусом военкоров. Понятно, что там есть нюансы федерального регулирования. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Медиайыйын» — это площадка не только для встреч. Здесь меняется облик башкирской журналистики. После встречи и разговора с главой республики начата работа по подготовке к ремонту Дома печати. Десятки млн рублей выделены на укрепление материально-технической базы телерадиокомпании «Башкортостан». Более ста млн — на увеличение заработной платы сотрудников издательского дома. Договорились и о том, что будет оказана серьезная грантовая поддержка.

Действительно, медиафорум можно в какой-то степени назвать и образовательным. Причём новому коллеги учатся не только друг у друга. Спикерами выступают федеральные эксперты. Секретарь Союза журналистов России Вячеслав Умановский отметил, что традиционный для республики медиафорум вышел на новый, всероссийский уровень.

В числе рекомендаций генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Руслана Новикова — цифровизация изданий. По данным 2024 года, цифровой сегмент СМИ приносит редакциям до 40% общей выручки. Любой кризис преодолим, главное — не упустить доверие аудитории. О том, что зрители доверяют главному телеканалу республики, сообщил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей. По смотрибельности БСТ — в лидерах среди региональных телеканалов.

На пленарном заседании также обсудили будущее развитие Башкортостана, в том числе приоритеты работы средств массовой информации.

Сейчас мы работаем над формированием стратегии развития региона в рамках проекта «Башкортостан 3.0». В этом документе будут отражены ключевые ориентиры развития республики. В основе нашего подхода — принцип «трёх Д», который определяет жизнь людей как долгую, достойную и дома. Наша задача — построить такой Башкортостан, в котором захочется жить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан