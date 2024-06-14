«Героическая история журналистики»: Радий Хабиров выступил на форуме «Медиайыйын»

Мы вместе. Под таким девизом в Уфе прошёл четвёртый «Медиайыйын». Его участниками стали журналисты, ответственные секретари, редакторы и руководители республиканских СМИ. Выступая перед представителями четвёртой власти, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что пишущее братство региона проявляет настоящее мужество и доблесть.
Первый «Медиайыйын» собрался ещё в ковидные годы. Тогда журналисты показывали жителям республики красную зону изнутри. Наряду с коллегами из других изданий корреспонденты телеканала БСТ подготовили десятки материалов оттуда, откуда не каждому инфицированному коронавирусом удалось выйти живым. Сейчас появилась новая категория — военные корреспонденты. И вновь они — на передовой.
«Медиайыйын» — это площадка не только для встреч. Здесь меняется облик башкирской журналистики. После встречи и разговора с главой республики начата работа по подготовке к ремонту Дома печати. Десятки млн рублей выделены на укрепление материально-технической базы телерадиокомпании «Башкортостан». Более ста млн — на увеличение заработной платы сотрудников издательского дома. Договорились и о том, что будет оказана серьезная грантовая поддержка.
Действительно, медиафорум можно в какой-то степени назвать и образовательным. Причём новому коллеги учатся не только друг у друга. Спикерами выступают федеральные эксперты. Секретарь Союза журналистов России Вячеслав Умановский отметил, что традиционный для республики медиафорум вышел на новый, всероссийский уровень.
В числе рекомендаций генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Руслана Новикова — цифровизация изданий. По данным 2024 года, цифровой сегмент СМИ приносит редакциям до 40% общей выручки. Любой кризис преодолим, главное — не упустить доверие аудитории. О том, что зрители доверяют главному телеканалу республики, сообщил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей. По смотрибельности БСТ — в лидерах среди региональных телеканалов.
На пленарном заседании также обсудили будущее развитие Башкортостана, в том числе приоритеты работы средств массовой информации.
«Медиайыйын-2024» совпал с Днём работников башкирской печати и информации. В честь этого Глава Башкортостана вручил почётные грамоты и государственные награды лучшим журналистам республики, среди которых оказались и сотрудники канала БСТ.