В Уфе открылась выставка, посвященная истории города

В Национальном музее республики открылась выставка «Исторический код города Уфы. История Уфы в знаках и символах времени». Она приурочена к празднованию 450-летия башкирской столицы.

В экспозиции представлены и экспонаты коллекционера Игоря Данилова. Предметы сфрагистики, фалеристики и филобутонистики разных эпох, которые отражают развитие города. На выставке представлены также государственные символы, награды и знаки отличия.