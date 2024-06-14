В Уфе открылась выставка, посвященная истории города

В Национальном музее республики открылась выставка «Исторический код города Уфы. История Уфы в знаках и символах времени». Она приурочена к празднованию 450-летия башкирской столицы.
В экспозиции представлены и экспонаты коллекционера Игоря Данилова. Предметы сфрагистики, фалеристики и филобутонистики разных эпох, которые отражают развитие города. На выставке представлены также государственные символы, награды и знаки отличия.
А сопровождают презентацию редкие исторические фотографии дореволюционной Уфы. Также активную помощь в организации оказал клуб военно-исторической реконструкции «Рейд», который уже много лет занимается изучением и воссозданием исторического оружия и снаряжения.