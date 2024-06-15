В Уфе проводят аэрацию воздуха над дорогами

В Уфе из-за сильной жары коммунальные службы начали работы по аэрации воздуха. Об этом рассказали в мэрии города.
Полив дорожного полотна позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность, так как при долгом воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен деформации.
Во время аэрации воздуха струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.
Фото: администрация г. Уфы.