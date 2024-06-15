Радий Хабиров поблагодарил военкоров за работу в зоне СВО

Ряд решений мы уже приняли — это и суточные, и субсидирование до 2 млн рублей лечения в случае ранения. Конечно, нужно решить вопрос с правовым статусом военкоров. Понятно, что там есть нюансы федерального регулирования. Но наша рабочая группа, которая этим занимается, всё-таки уже обозначила определённые контуры.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан