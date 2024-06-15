Радий Хабиров поблагодарил военкоров за работу в зоне СВО

Радий Хабиров поблагодарил военкоров республики за работу в зоне проведения специальной военной операции. Выступая на «Медиайыйыне», который прошёл в Уфе, Глава Башкортостана отметил, что журналисты региональных СМИ ответственно работают в зоне боевых действий, несмотря на риск для жизни.
Военные корреспонденты посещают не только тыловые части, но и расположения наших мобилизованных и добровольцев на передовой. С начала спецоперации выдано в эфир башкирских телеканалов и опубликовано сотни газетных и интернет-материалов со всех новых регионов России. Командировки военкоров на Донбасс будут продолжены. Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки предусмотрены для журналистов на передовой.
Также в рамках медиафорума в фойе ГКЗ «Башкортостан» была организована фотовыставка, посвящённая работе военкоров на Донбассе. Среди представленных работ в том числе были рабочие моменты наших журналистов Азата Садреева, Айнура Кабирова, операторов Вадима Исламова, Булата Садриева, водителя Ивана Шабрина.