Радий Хабиров поблагодарил военкоров за работу в зоне СВО

Радий Хабиров поблагодарил военкоров республики за работу в зоне проведения специальной военной операции. Выступая на «Медиайыйыне», который прошёл в Уфе, Глава Башкортостана отметил, что журналисты региональных СМИ ответственно работают в зоне боевых действий, несмотря на риск для жизни.

Военные корреспонденты посещают не только тыловые части, но и расположения наших мобилизованных и добровольцев на передовой. С начала спецоперации выдано в эфир башкирских телеканалов и опубликовано сотни газетных и интернет-материалов со всех новых регионов России. Командировки военкоров на Донбасс будут продолжены. Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки предусмотрены для журналистов на передовой.

Ряд решений мы уже приняли — это и суточные, и субсидирование до 2 млн рублей лечения в случае ранения. Конечно, нужно решить вопрос с правовым статусом военкоров. Понятно, что там есть нюансы федерального регулирования. Но наша рабочая группа, которая этим занимается, всё-таки уже обозначила определённые контуры.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в рамках медиафорума в фойе ГКЗ «Башкортостан» была организована фотовыставка, посвящённая работе военкоров на Донбассе. Среди представленных работ в том числе были рабочие моменты наших журналистов Азата Садреева, Айнура Кабирова, операторов Вадима Исламова, Булата Садриева, водителя Ивана Шабрина.

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