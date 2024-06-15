Мэр Сибая провёл встречу с бойцами СВО

Глава города Сибая встретился с бойцами, пребывающими в отпуске. Командир разведроты с позывным «Ракета» является кадровым военнослужащим. Защита Родины — его профессия. На встрече он подробно рассказал об обстановке на передовой. Бойцы выразили благодарность всем, кто помогает с гуманитарной помощью.