В Башкирии спасли застрявшего лосёнка

В Куюргазинском районе помощь спасателей потребовалась лосёнку. Зверёнок застрял в глубокой сливной канаве.
Лося в западне обнаружили в посёлке Ермолаево. Жители Кумертау случайно наткнулись на лесного гостя, когда приехали на приусадебный участок. Они обратились за помощью к спасателям.
Оказалось, лосёнок упал и повредил конечность. Его благополучно доставили к специалистам ассоциации охотников и рыболовов. По предварительной информации, лосёнку всего месяц. Специалисты накормили его молоком.
Фото: министерство природопользования и экологии РБ.