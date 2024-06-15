Радий Хабиров посетил Белебей

«Город юрт» в «Поющих родниках». В Белебее на территории обновлённого парка прошёл традиционный праздник Сабантуй, который в рамках рабочей поездки посетил Глава Башкортостана. Радий Хабиров посетил национальные подворья, встретился с волонтёрами СВО, вручил государственные награды. Также на местном молочном комбинате руководителю региона рассказали о запуске нового производства сыров.

Хороводом дружбы встречали гостей на сабантуе в парке «Поющие родники». Башкирские, русские, чувашские и татарские коллективы поднимали настроение отдыхающим в обновленном общественном пространстве. В 2019 году масштабный проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Даже в непраздничные дни здесь многолюдно, и каждый может найти занятие по душе.

После осмотра парка Радий Хабиров посетил «Город юрт», где свои подворья представили промышленные предприятия, учебные заведения, национально-культурные центры и фермерские хозяйства Белебеевского района.

На сабантуе можно было не только поближе познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в Башкортостане, но и попробовать национальную кухню. Телега заполнена мордовскими национальными блюдами. Некоторые рецепты довольно редкие и передаются из поколения в поколение.

По соседству расположились местные волонтёры, которые с начала специальной военной операции плетут маскировочные сети для наших бойцов. Радий Хабиров поблагодарил их за работу и отметил, что они выполняют важную миссию, ведь от качества маскировки зависят жизни наших воинов на передовой.

Глава Башкортостана пообщался с матерями и жёнами погибших участников СВО и подчеркнул, что республика всегда будет рядом с ними. Крепкого здоровья Радий Хабиров пожелал ветерану Великой Отечественной войны Габдрауфу Саляховичу Гарееву. В апреле легендарному танкисту исполнилось 98 лет. Но он также крепок, как и броня его фронтового Т-34. Хочет съездить в зону проведения СВО, чтобы лично поддержать наших бойцов.

Замечательными, сильными и трудолюбивыми людьми назвал белебеевцев Радий Хабиров с главной сцены сабантуя. И поблагодарил за стойкость и патриотизм.

Мы с удовольствием видим, что экономика района развивается, появляются новые предприятия, у людей есть работа, решаются социальные вопросы. Белебей становится одним из ярких, красивых городов нашей республики. Особые слова благодарности за то, что всем районом вы сплотились и делаете всё для поддержки участников специальной военной операции и их семей. С нами здесь родители и жёны ребят, которые погибли в бою. Я склоняю голову перед вами, приношу самые глубокие соболезнования и ещё раз благодарю за то, что вы воспитали таких замечательных мужчин. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из крупнейших российских производителей твёрдых сыров, Белебеевский молочный комбинат, готовится к запуску цеха мягких сортов продукта. В год здесь будут выпускать до 3 тысяч тонн готовой продукции. Параллельно модернизируют и действующие мощности. Речь идёт о закупке нового оборудования для автоматизации линии приёмки молока, перерабатывающих цехов и упаковочных линий.

Сюрпризом для молодожёнов Виктора и Татьяны стала встреча с главой Башкортостана в Старо-Городском сквере. Сейчас это совершенно новое и современное городское пространство. Оно стало любимым местом прогулок и отдыха жителей Белебея, где центральное место занимает современный цветной фонтан.

Тюремный замок времён Екатерины Великой построили в 1775 году и использовали как пересыльную тюрьму на Сибирском тракте во времена Пугачёвского восстания. Сейчас здесь имеются интерактивные элементы, рассказывающие исторические факты. Реализовать проект-центр «Белебей: квартал Тюремного замка» удалось после победы во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Здесь ещё есть над чем работать. Белебей продолжает участвовать в федеральной программе, подали заявку с третьим объектом на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Башкортостан — в тройке лидеров среди регионов страны по количеству выигранных грантов и отремонтированных культурных центров городов и сёл. Будем и дальше активно участвовать в конкурсе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан