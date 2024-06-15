В Уфе в Башгосфилармонии состоялось состязание теноров

Уфимские меломаны услышали шедевры мировой и российской музыки. Состязание теноров состоялось в Башкирской государственной филармонии. На одной сцене встретились Тимур Томаев — финалист Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» — и Данил Сахаров — студент второго курса кафедры вокального искусства Московской консерватории, лауреат международных конкурсов.

Оба молодых исполнителя впервые в столице Башкортостана. Концерт организован фондом развития культуры «Во Благо», цель которого — найти таланты и помочь им реализовать себя в сфере искусства.