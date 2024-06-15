Спортсмены из Башкирии триумфально завершили чемпионат ПФО по выездке

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили чемпионат Приволжского федерального округа по выездке. Это вид конного спорта, в котором наиболее важно искусство управления лошадью.
Выездка — сложная дисциплина для всадников и лошадей, поэтому немногие в конном спорте выбирают именно её. Тем не менее на ипподроме «Акбузат» в Уфе есть сразу четыре спортивные пары высокого уровня. Три из них съездили в Нижний Новгород. Злата Подберезкина стала победительницей среди юношей, а Элина Хафизова завоевала серебряную медаль в абсолютном первенстве среди юниоров. Ещё одна спортсменка, Мария Котова, квалифицировалась на Спартакиаду учащихся России.
А вот Валерия Корнилова со своим конём Близзардом поехать в Нижний Новгород не смогла, потому что партнёр спортсменки получил травму. Валерия в конном спорте уже 12 лет, в этом году выиграла чемпионат республики и является одной из ведущих спортсменов региона и кандидатом в мастера спорта по выездке.
Также с большим количеством медалей со всероссийских физкультурных соревнований из Екатеринбурга вернулись и конкуристы, а уфимская спортсменка Мария Исайчева выиграла второй этап бронзового тура в Московской области.
Совсем скоро на ипподроме будет обновление и ремонт инфраструктуры, в том числе замена специального дорогостоящего грунта. Как только закончатся работы, наш ипподром сможет проводить межрегиональные и всероссийские соревнования.