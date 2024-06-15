Спортсмены из Башкирии триумфально завершили чемпионат ПФО по выездке

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили чемпионат Приволжского федерального округа по выездке. Это вид конного спорта, в котором наиболее важно искусство управления лошадью. 

Выездка — сложная дисциплина для всадников и лошадей, поэтому немногие в конном спорте выбирают именно её. Тем не менее на ипподроме «Акбузат» в Уфе есть сразу четыре спортивные пары высокого уровня. Три из них съездили в Нижний Новгород. Злата Подберезкина стала победительницей среди юношей, а Элина Хафизова завоевала серебряную медаль в абсолютном первенстве среди юниоров. Ещё одна спортсменка, Мария Котова, квалифицировалась на Спартакиаду учащихся России.

В конкуре результат виден быстрее. Неделю назад ты видел 70, потом 75, а в выездке ты 4 года выступаешь по детям, потом по юношам, сегодня делаешь плечо внутрь, завтра кажется, что прогресса нет, некоторые не могут так долго терпеть и ждать, говорят, нудно, но это интересно.

Эльвира Гатина, тренер по выездке СШОР по конному спорту и современному пятиборью Республики Башкортостан

А вот Валерия Корнилова со своим конём Близзардом поехать в Нижний Новгород не смогла, потому что партнёр спортсменки получил травму. Валерия в конном спорте уже 12 лет, в этом году выиграла чемпионат республики и является одной из ведущих спортсменов региона и кандидатом в мастера спорта по выездке.

Фото №1 - Спортсмены из Башкирии триумфально завершили чемпионат ПФО по выездке

С моим конем выступаем стабильно два года, процесс понимания очень был небыстрый, было много сложностей, лошадь была сложная, тренер не сдавалась, всегда меня поддерживала и подбадривала.

Валерия Корнилова, кандидат в мастера спорта по выездке

Также с большим количеством медалей со всероссийских физкультурных соревнований из Екатеринбурга вернулись и конкуристы, а уфимская спортсменка Мария Исайчева выиграла второй этап бронзового тура в Московской области.

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Отобрались на спартакиаду, этот результат не может не радовать, в последнее время такого точно не происходило, надеемся, что этому способствует увеличение кол-ва соревнований, которые мы проводим.

Анна Елизарова, президент федерации конного спорта Республики Башкортостан

Совсем скоро на ипподроме будет обновление и ремонт инфраструктуры, в том числе замена специального дорогостоящего грунта. Как только закончатся работы, наш ипподром сможет проводить межрегиональные и всероссийские соревнования.

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