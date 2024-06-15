Спортсмены из Башкирии триумфально завершили чемпионат ПФО по выездке

В конкуре результат виден быстрее. Неделю назад ты видел 70, потом 75, а в выездке ты 4 года выступаешь по детям, потом по юношам, сегодня делаешь плечо внутрь, завтра кажется, что прогресса нет, некоторые не могут так долго терпеть и ждать, говорят, нудно, но это интересно.

Эльвира Гатина, тренер по выездке СШОР по конному спорту и современному пятиборью Республики Башкортостан