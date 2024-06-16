Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником
Глава Башкирии поздравил жителей региона с
одним из главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом. Радий Хабиров
подчеркнул, что сегодня умма республики вносит особый вклад в укрепление моральных
основ общества, а также нравственное воспитание молодого поколения.
Уважаемые мусульмане Башкортостана! Сердечно поздравляю вас со священным праздником Курбан-байрам — одним из самых почитаемых мусульманами праздников! С древних времён он символизирует силу веры человека в милосердие Всевышнего. Из поколения в поколение Курбан-байрам передаёт высокие духовные идеалы, отмечается благими делами и поступками. Мусульманская умма Башкортостана вносит достойный вклад в укрепление моральных основ общества и нравственное воспитание молодёжи, активно участвует в гуманитарной помощи новым российским регионам, пострадавшим от природной стихии соотечественникам, единоверцам из палестинского Сектора Газа.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Кроме того, руководитель республики
напомнил, что в зоне СВО сейчас служат наши бойцы-мусульмане, а рядом с ними
всегда находятся их духовные наставники.
С начала специальной военной операции бойцы-мусульмане, равно как и представители других вероисповеданий, успешно выполняют боевые задачи, проявляя самоотверженность, отвагу и мужество. Духовную поддержку воинам из Башкортостана оказывают служители веры, которые находятся рядом с нашими военнослужащими на передовой. Взаимоуважение и добрососедские отношения между представителями разных религий и национальностей всегда были, есть и будут главной ценностью, основой мира и согласия в нашей республике, которые нам бесконечно дороги и которые мы бережно храним. В эти благословенные дни искренне желаю всем жителям Башкортостана здоровья, достатка, семейного уюта и тепла! Счастья и процветания вашим домам!