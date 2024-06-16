На Уфу надвигаются грозы и сильный ветер

В столице республики ожидается ухудшение погодны условий. Об этом предупреждает Управление гражданской защиты города. По данным ведомства, в Уфу придут грозы и шквалистый ветер.

С 20:00 сегодняшнего дня и до 20:00 17 июня нам обещают переменную облачность, ночь без осадков, а днем кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Во время грозы прогнозируется шквалистый ветер до 20 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметок +18, +20 градусов. В дневное время нас снова ждет жара: +29, +31.