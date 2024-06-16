Жители Башкирии отпраздновали Курбан-байрам

Богослужения по случаю Курбан-байрама прошли сегодня во всех мечетях республики. Людей разных национальностей объединила общая вера.

Праздничный намаз в 9 утра. Но верующие собираются задолго до его начала, чтобы занять места – прихожан в этот день особенно много. Лидер мусульман России Талгат Таджуддин по традиции из мечети «Ляля-Тюльпан» произнес проповедь для верующих всей страны. Трансляция велась на Первом канале.

Не протолкнуться и в первой соборной мечети столицы. Прихожане, не поместившиеся в главном зале, занимают места прямо в коридоре или на улице. Праздничная молитва отличается от ежедневной. Читается она два раза в год – во время Уразы и Курбан-байрама. У мечетей можно встретить не только жителей Башкортостана. Вера имеет объединяющую силу.

По преданию, Ибрахим должен был принести в жертву Всевышнему своего сына. Несмотря на то, что это был трудный поступок, пророк решил доказать таким образом свою преданность Богу. Человеческую жизнь спас сам Аллах, заменив в этом обряде мальчика на ягненка. В память об этой милости в Курбан-байрам и совершается религиозный обряд – заклание животных.

Для того чтобы на стол верующих попало только безопасное мясо, на площадке работают ветеринары. То, что забой проходит в одном месте, позволяет отследить, из каких районов везут животных, и узнать, насколько там благополучна эпидобстановка.

Курбан-байрам – праздник прежде всего семейный. И для Мулдабековых, которые чтят каноны шариата, один из главных. Молодые люди символично познакомились в мечети, а никах прочитали в священный месяц Рамадан. Знает уже суры и маленькая Латифа – девочку родители водят в мусульманский центр. Через праздники Азат и Азалия прививают детям любовь к религии.