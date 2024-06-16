Радий Хабиров принял участие в коллективном намазе в честь праздника Курбан-байрам

Я приехал, чтобы поблагодарить мусульманскую умму. Мы все сплотились в эти сложные времена и поддерживаем наших ребят, нашу страну. Это очень важно. В этот священный день прошу всех уделить особое внимание семьям участников специальной операции, вспомнить ребят, которые погибли за нашу Родину. Это очень важный для нас день, когда мы возносим молитвы Всевышнему, молимся о наших семьях, поминаем ушедших от нас. Суть этого праздника заключается в том, что человеку не нужно приносить жертву, чтобы стать ближе к Всевышнему. Важно быть добродетельным человеком, соблюдать заповеди. Это самое главное. Именно Курбан-байрам говорит о высокой гуманистической природе ислама.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан