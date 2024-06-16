Радий Хабиров принял участие в коллективном намазе в честь праздника Курбан-байрам

Сегодня один из главных праздников ислама отмечают мусульмане всего мира. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. Верующих республики со священным праздником поздравил Радий Хабиров. Глава Башкортостана принял участие в коллективном намазе в мечети Салаватского района.
Радий Хабиров поблагодарил духовных лидеров за вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия и выразил слова благодарности верующим республики за поддержку военнослужащих из Башкортостана, которые находятся в зоне специальной военной операции.
В Курбан-байрам Радий Хабиров призвал уделить особое внимание семьям участников специальной операции, вспомнить ребят, которые погибли за нашу Родину. В ходе встречи с ними руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям, жёнам и детям погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми воины награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Радий Хабиров поручил администрации района увековечить их память, а близких бойцов окружить заботой и вниманием.