Радий Хабиров принял участие в коллективном намазе в честь праздника Курбан-байрам

Сегодня один из главных праздников ислама отмечают мусульмане всего мира. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. Верующих республики со священным праздником поздравил Радий Хабиров. Глава Башкортостана принял участие в коллективном намазе в мечети Салаватского района.

Радий Хабиров поблагодарил духовных лидеров за вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия и выразил слова благодарности верующим республики за поддержку военнослужащих из Башкортостана, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Я приехал, чтобы поблагодарить мусульманскую умму. Мы все сплотились в эти сложные времена и поддерживаем наших ребят, нашу страну. Это очень важно. В этот священный день прошу всех уделить особое внимание семьям участников специальной операции, вспомнить ребят, которые погибли за нашу Родину. Это очень важный для нас день, когда мы возносим молитвы Всевышнему, молимся о наших семьях, поминаем ушедших от нас. Суть этого праздника заключается в том, что человеку не нужно приносить жертву, чтобы стать ближе к Всевышнему. Важно быть добродетельным человеком, соблюдать заповеди. Это самое главное. Именно Курбан-байрам говорит о высокой гуманистической природе ислама.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Курбан-байрам Радий Хабиров призвал уделить особое внимание семьям участников специальной операции, вспомнить ребят, которые погибли за нашу Родину. В ходе встречи с ними руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям, жёнам и детям погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми воины награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Радий Хабиров поручил администрации района увековечить их память, а близких бойцов окружить заботой и вниманием.

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