В России с 1 июля изменятся тарифы на ЖКУ: кому положены льготы

С 1 июля в Башкортостане, как и по всей стране, произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги. Речь идет об отоплении, вывозе ТКО, водоснабжении и водоотведении, а также электроэнергии. Последний раз тарифы поднимались в 2022-м. Для многих жителей республики действуют льготы на оплату коммунальных услуг. Кто вправе на них рассчитывать и как получить хорошую скидку?
Трактор разравнивает участок, где будет пешеходная дорожка. Во дворе домов по улице Чернышевского в Чишмах кипит работа по программе «Башкирские дворики». Здесь появятся детская и спортивная площадки с турниковой зоной, шире станет парковка и будет новое освещение. Параллельно идут работы по замене участка тепловой сети длиной почти 200 метров, чтобы потом благоустроенную территорию не пришлось заново раскапывать для ремонта труб.
Такой комплексный подход благоустройства в прошлом году в Чишмах применили во дворе домов на Спортивном переулке. Обновили еще и подъезды, а ранее заменили кровлю.
Ремонт, строительство новых и замена изношенных участков сетей – отдельная статья расходов ресурсоснабжающих организаций. А рост цен на материалы, комплектующие и топливо также сказывается на увеличении трат в этой графе. Стоит отметить, что в 2023 году и первой половине 24-го тарифы были неизменны. До этого они повышались ежегодно.
Башкортостан находится в середине российского списка в процентном приросте. В республике установлен максимально предельный индекс 13,6%, который нельзя превышать.
Единое повышение по региону только на две позиции. Газ станет дороже на 96 копеек за куб, электроэнергия – на 35 копеек за киловатт-час.
В разных муниципалитетах цены будут немногим отличаться в зависимости от поставщика ресурсов. В частности, в Уфе, к примеру, стоимость водоснабжения и водоотведения поднимется более чем на четыре рубля за кубометр. Горячее водоснабжение подорожает чуть более чем на 23 рубля.
Экономить на расходах можно, говорят сами жильцы. В первую очередь это разумное потребление ресурсов. Можно снизить теплопотери и во всем доме.
Для многих жителей предусмотрены меры соцподдержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Многодетные семьи могут рассчитывать на возмещение в 30% за потребление воды, света и газа. А там, где четверо и более детей, компенсация идет по всем расходам на ЖКУ. На подобные льготы могут рассчитывать ветераны боевых действий и их семьи, инвалиды, ветераны войны и труда.
50% от взносов за капремонт компенсируют пенсионерам-собственникам помещений от 70 до 79 лет. А для тех, кто старше, и вовсе все 100%. А еще помощь государства можно получить, если на расходы по коммуналке уходит значительная часть семейного бюджета. Эта мера защищает граждан с невысоким доходом. Заявления можно подать через МФЦ, портал Госуслуги и в отделе соцзащиты. Нужен паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Также справка о составе семьи и квитанции для оплаты ЖКУ.