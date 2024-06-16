В России с 1 июля изменятся тарифы на ЖКУ: кому положены льготы

С 1 июля в Башкортостане, как и по всей стране, произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги. Речь идет об отоплении, вывозе ТКО, водоснабжении и водоотведении, а также электроэнергии. Последний раз тарифы поднимались в 2022-м. Для многих жителей республики действуют льготы на оплату коммунальных услуг. Кто вправе на них рассчитывать и как получить хорошую скидку?

Трактор разравнивает участок, где будет пешеходная дорожка. Во дворе домов по улице Чернышевского в Чишмах кипит работа по программе «Башкирские дворики». Здесь появятся детская и спортивная площадки с турниковой зоной, шире станет парковка и будет новое освещение. Параллельно идут работы по замене участка тепловой сети длиной почти 200 метров, чтобы потом благоустроенную территорию не пришлось заново раскапывать для ремонта труб.

В данных дворах, которые подлежат благоустройству, инженерные сети были сданы вместе с домами. То есть более 30 лет этим сетям. Они нуждаются в ремонте, обветшали. Зачастую бывают утечки как по теплотрассе, так и по холодному и горячему водоснабжению, для устранения которых необходимо будет производить земляные работы. Те же самые раскопки. Булат Валиуллин, глава администрации Чишминского поссовета

На двух домах планируем заменить кровли шиферные на профнастил, заводим также проект по ремонту подъездов. Я думаю, сегодня-завтра проведем опрессовку магистралей, и если все благополучно будет, то будем заваливать котлованы песком и продолжим работы по благоустройству. Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района

Такой комплексный подход благоустройства в прошлом году в Чишмах применили во дворе домов на Спортивном переулке. Обновили еще и подъезды, а ранее заменили кровлю.

Двор оборудован камерами видеонаблюдения, это дает возможность спокойнее отпускать детей гулять. Занир Ахметвалеев, житель пгт Чишмы

Ремонт, строительство новых и замена изношенных участков сетей – отдельная статья расходов ресурсоснабжающих организаций. А рост цен на материалы, комплектующие и топливо также сказывается на увеличении трат в этой графе. Стоит отметить, что в 2023 году и первой половине 24-го тарифы были неизменны. До этого они повышались ежегодно.

Башкортостан находится в середине российского списка в процентном приросте. В республике установлен максимально предельный индекс 13,6%, который нельзя превышать.

В основе индексации у нас лежит прогноз социально-экономического развития. Вот например для г. Уфы мы подсчитали со специалистами, и в среднем водоснабжение вырастет 1 куб. м на 4 р. 31 коп., водоотведения – на 4 р. 74 коп., ТБО с человека – на 8 руб. 9 коп., тепловая энергия за 1 Гкал прирост составит 278 руб. 94 коп. Таким образом, для гражданина, проживающего в квартире 45 кв. м, дополнительный прирост платы составит порядка 600 руб. Это в отопительный сезон при условии, что он имеет весь набор коммунальных услуг. Светлана Бурдюк, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по тарифам

Единое повышение по региону только на две позиции. Газ станет дороже на 96 копеек за куб, электроэнергия – на 35 копеек за киловатт-час.

В разных муниципалитетах цены будут немногим отличаться в зависимости от поставщика ресурсов. В частности, в Уфе, к примеру, стоимость водоснабжения и водоотведения поднимется более чем на четыре рубля за кубометр. Горячее водоснабжение подорожает чуть более чем на 23 рубля.

Экономить на расходах можно, говорят сами жильцы. В первую очередь это разумное потребление ресурсов. Можно снизить теплопотери и во всем доме.

Это обязательно замена старых деревянных окон на современные стеклопакеты. В нашем доме, например, окна были заменены по программе капремонта, и мы отметили, что подъезды стали гораздо более теплыми. То есть это тоже будет значительно снижать потери по отоплению. Обязательно нужно работать с должниками, в каждом доме нужно минимизировать количество людей, которые не оплачивают вовремя коммунальные услуги. Если таких будет мало или лучше совсем не будет, соответственно, нам на всех не придется делить те суммы, которые ими не оплачиваются. Татьяна Качанова, председатель совета дома №12/2 по ул. Мубарякова г. Уфы

Для многих жителей предусмотрены меры соцподдержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Многодетные семьи могут рассчитывать на возмещение в 30% за потребление воды, света и газа. А там, где четверо и более детей, компенсация идет по всем расходам на ЖКУ. На подобные льготы могут рассчитывать ветераны боевых действий и их семьи, инвалиды, ветераны войны и труда.

Право на предоставление ЕДК имеют жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, чернобыльцы, их вдовы, пострадавшие от радиации на Семипалатинском полигоне и работники сельских школ. Важно отметить, что коммунальные услуги компенсируются не более нормативов их потребления. Олеся Ниматова, специалист по связям с общественностью республиканского центра социальной поддержки населения