Новые дороги, спортобъекты и места отдыха: как Уфа готовится к 450-летию

В Уфе на этой неделе вскрыли капсулу времени. Послание потомкам было заложено полвека назад, в год празднования 400-летия башкирской столицы. Новую же юбилейную дату Уфы было решено отметить в последний день лета. Поэтому приготовления к большому празднику еще в самом разгаре. Строятся мосты и дороги, спортивные объекты, появляются новые пространства для отдыха.

Капсула, пролежавшая полвека под чугунной плитой, снова увидела свет. Послание молодежи, запечатанное в 1974 году, теперь всеобщее достояние уфимцев. В нем авторы выражали уверенность, что потомкам по плечу самые масштабные, самые грандиозные дела. В церемонии участие приняли глава республики Радий Хабиров, руководство города и те, кто заложил капсулу 50 лет назад.

Элементы барьерного ограждения выгружают из кузова. В скором времени рабочие приступят к их установке. На объекте «Южные ворота Уфы» сейчас идут работы по устройству полотна дороги, завершают переустройство коммуникаций. К слову, тут появятся новый путепровод и развязка на пересечении улиц Пугачева и генерала Рыленко. Мостовое сооружение готово на 85%.

Осенью распахнет свои двери центр фехтования им. Рамиля Аюпова. Внутри – универсальный зал с дорожками и трибуной на 370 мест, тренажерный зал, медблок, бассейн. Так что центр сможет принимать соревнования международного уровня. Сейчас параллельно идет благоустройство на территории, монтаж витражей и фасада, внутренние работы. В декабре здесь должны провести первые турниры.

А вот дворец борьбы готов более чем на 80 процентов. Внешняя форма – дань уважения родине этого вида спорта – Древней Греции. А внутри самое современное пространство. Здесь будет базироваться детско-юношеская спортшкола, гостиница для участников соревнований, фитнес-центр с 25-метровым бассейном. По плану первых спортсменов он примет в день 450-летия Уфы – 31 августа.

В юбилей преображаются и места отдыха. На днях Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции территории вокруг озера Тёплого в Инорсе. Уже обустроена береговой линия, сейчас занимаются пешеходными зонами, велодорожками и созданием пляжной зоны. Сама концепция получила название «Тёплый берег».

Для нас важно было сохранить экосистему самого озера, привести в порядок зелёную зону вокруг водоема, очистить территорию, сделать её комфортной и безопасной для отдыха. При этом мы учитывали мнения и интересы жителей, что всегда является одним из самых важных моментов при благоустройстве и реконструкции парков, скверов, дворов. На мой взгляд, в Инорсе появилось красивое общественное пространство, где есть условия для людей всех возрастов. Теперь жители просят заняться известным всем уфимцам стадионом имени Николая Гастелло. К его реконструкции планируют приступить в 2025 году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Уфе открылся сквер «Центральный» на улице Революционной. Ранее здесь находились парковка и незаконные торговые прилавки. В новом зеленом уголке столицы высадили крупномерные деревья и добавили систему автополива. Появились дорожки, скамейки, освещение. К слову, привезли даже камни с Уральских гор.

Новый облик обретают целые улицы. Вместо асфальта тротуары выкладываются гранитным камнем, а вдоль них стоят новые архобъекты – скамейки и десятки массивных вазонов с цветами. Уфу снова можно назвать городом лип. На гостевых улицах высадили несколько сотен крупномеров, заменив ими старые деревья.