Жаркое лето в Башкирии: как жители спасаются от зноя

В уфимском вольере медведи прячутся от палящего солнца в личных бассейнах. Горожан жара вынуждает лезть в фонтаны. Ликуют разве что продавцы «холода», которые по традиции под воздействием высоких температур уже подняли цены на свои услуги. Надолго ли поселилось в республике жаркое лето?
Такой душ мишки принимают по нескольку раз в день. В своей толстой шубе жару они переносят с трудом. Спасения нет даже в тени. Работники уфимского парка Лесоводов ежедневно обливают медведей из шланга, чтобы хоть как-то помочь им справиться с высокой температурой. Остальные животные жару переносят намного легче. Но освежиться в прохладной воде в такую погоду хочется всем.
Солнечные ванны в фонтане принимают наперегонки. Кто быстрее – не главное, важно, что весело и не так жарко, как на суше. Дети купаются только под пристальным наблюдением родителей.
Уфимцы делают выбор в пользу замороженных десертов. Если днём покупатели – редкость, вечером и утром выстраиваются в очередь. Но жара не испугала даже молодожёнов.
Один из методов спасения от жары – кондиционеры. Но если вы ещё не успели его приобрести, а только планируете покупку, то имейте в виду: цены повысились. В среднем стоимость климатизера составляет 35 тысяч рублей. А вот установку придется подождать. В связи с повышенным спросом на холод очередь расписана как минимум на две недели вперед.
Неблагоприятное воздействие чрезмерной жары влияет на все органы и системы организма. Поэтому при первых появившихся болевых ощущениях в грудной клетке, нарушениях ритма сердца нужно обращаться в экстренную службу, где определят дальнейшую тактику.
Согласно данным метеорологов, после периода африканской жары на предстоящей неделе регион ожидают проливные дожди и снижение температуры. Но несмотря на кратковременное изменение погодных условий, эксперты рекомендуют всё же запасаться панамками и солнцезащитными кремами, избегать чрезмерных физических нагрузок, пить холодную воду и не искать место под солнцем, а уходить в тень.