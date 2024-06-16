Жаркое лето в Башкирии: как жители спасаются от зноя

В уфимском вольере медведи прячутся от палящего солнца в личных бассейнах. Горожан жара вынуждает лезть в фонтаны. Ликуют разве что продавцы «холода», которые по традиции под воздействием высоких температур уже подняли цены на свои услуги. Надолго ли поселилось в республике жаркое лето?

Такой душ мишки принимают по нескольку раз в день. В своей толстой шубе жару они переносят с трудом. Спасения нет даже в тени. Работники уфимского парка Лесоводов ежедневно обливают медведей из шланга, чтобы хоть как-то помочь им справиться с высокой температурой. Остальные животные жару переносят намного легче. Но освежиться в прохладной воде в такую погоду хочется всем.

В такую жару с утра до ночи вода течёт. Тут ванна наполняется, там просто сверху поливается, асфальт охлаждается, чтобы им было прохладнее. У них лейка началась буквально неделю назад. Они в этой шубе, шкуре спали в 30-градусный мороз. И вот только-только начали линять.

Виктор Крупин, сотрудник по уходу за животными вольеров в парке Лесоводов
Фото №1 - Жаркое лето в Башкирии: как жители спасаются от зноя

Солнечные ванны в фонтане принимают наперегонки. Кто быстрее – не главное, важно, что весело и не так жарко, как на суше. Дети купаются только под пристальным наблюдением родителей.

Уфимцы делают выбор в пользу замороженных десертов. Если днём покупатели – редкость, вечером и утром выстраиваются в очередь. Но жара не испугала даже молодожёнов.

Отличная погода, всё хорошо. Дождя нет, а мы думали, будет дождь. Конечно, планировали немножко не в такую жару, но мне всё нравится.

Нэлли и Ильяс Фахруллины, молодожёны

Один из методов спасения от жары – кондиционеры. Но если вы ещё не успели его приобрести, а только планируете покупку, то имейте в виду: цены повысились. В среднем стоимость климатизера составляет 35 тысяч рублей. А вот установку придется подождать. В связи с повышенным спросом на холод очередь расписана как минимум на две недели вперед.

БАШКОРТТАР-БСТ
Фото №2 - Жаркое лето в Башкирии: как жители спасаются от зноя

Нужно правильно размещать кондер в квартире, грамотно устанавливать и подбирать уже по параметрам. Если, допустим, это спальня, то рекомендуем ставить систему инверторного типа, они вот как раз-таки более лояльно относятся к здоровью. К сожалению, жители нашего города не совсем любят делать всё заранее, но сейчас объём заявок большой.

Артур Газизуллин, технический директор компании по работе с климатической техникой

Неблагоприятное воздействие чрезмерной жары влияет на все органы и системы организма. Поэтому при первых появившихся болевых ощущениях в грудной клетке, нарушениях ритма сердца нужно обращаться в экстренную службу, где определят дальнейшую тактику.

У нас есть группа риска – те люди, которые более подвержены воздействию высоких температур: пожилые, дети до 7 лет и люди с наличием хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью и все те, кто не переносит солнце и жару.

Гульнара Баишева, врач-терапевт высшей категории городской клинической больницы №21 г. Уфы

Согласно данным метеорологов, после периода африканской жары на предстоящей неделе регион ожидают проливные дожди и снижение температуры. Но несмотря на кратковременное изменение погодных условий, эксперты рекомендуют всё же запасаться панамками и солнцезащитными кремами, избегать чрезмерных физических нагрузок, пить холодную воду и не искать место под солнцем, а уходить в тень.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Волна
Пенальти