Жаркое лето в Башкирии: как жители спасаются от зноя

В такую жару с утра до ночи вода течёт. Тут ванна наполняется, там просто сверху поливается, асфальт охлаждается, чтобы им было прохладнее. У них лейка началась буквально неделю назад. Они в этой шубе, шкуре спали в 30-градусный мороз. И вот только-только начали линять.

Виктор Крупин, сотрудник по уходу за животными вольеров в парке Лесоводов